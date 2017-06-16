Полиция Мариуполя рассказала, как уберечься от банковских мошенников. Главная

К каким способам сбора информации прибегают мошенники с банковскими карточками и что им за это грозит, рассказали сотрудники Главного управления Национальной полиции в Донецкой области. По их информации, главная цель мошенников состоит в том, чтобы узнать имя держателя карты, номер телефона, к которому она привязана, и ее последние 4 цифры.

«В первый день он будет звонить под видом сотрудника банка и предлагать открытие какой-нибудь кредитной линии, предлагать любой банковский продукт, пытаясь получить эти данные, если нет, это будет звонок из пенсионного фонда под видом сверки или любая социальная организация помощи переселенцам», – рассказал начальник оперативно-следственного отдела Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Дмитрий Ногин.

Чтобы узнать о потенциальной жертве как можно больше информации, преступники изучают социальные сети, объявления на интернет-сайте или звонят, представившись сотрудниками банка. Озвучить свои персональные данные или оставить их в публичном доступе – это то же самое, что отдать прохожему свой кошелек, напоминают полицейские.

«Если даже вбить номер навмання в поисковой строке Яндекс или Гугл, все объявления, выложенные вами в интернете или то, чем вы пользовались, или все страницы будут выложены. Можно просто по номеру телефона проводить поиск и осуществлять сбор персональных данных», – пояснил Дмитрий Ногин.

Со своей стороны банки делают все возможное, чтобы защитить своих клиентов и предотвратить воровство, поэтому призывают горожан не игнорировать дополнительные средства безопасности. Вводят дополнительные защитные опции или своевременно блокируют выдачу наличных.

«Клиент хочет быстро продать свою продукцию или свой товар, свадебное платье – был недавно случай. Он уже не знает, как избавиться от этого платья, и с радостью диктует все, что угодно. Я сам видел, как его отправили в терминал самообслуживания, а там написано: "Никому не передавай пароль, потому что деньги уйдут". Вы подтверждаете, что деньги уйдут, да, подтверждаю, и нажимает», – рассказал Эдуард Мизин.

Найти и наказать мошенников сложно. Часто своих потенциальных жертв злоумышленники обзванивают из мест лишения свободы. Следуя их инструкциям, преступники в других городах снимают в банкоматах деньги.

«Следователи профессиональные, сотрудники криминальной полиции, эксперты, для того, чтобы заниматься документированием таких преступлением, и, если будет доказана вина группы, – от 3 до 8 лет лишения свободы», – резюмирует заместитель Главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

Полицейские напоминают, что не стоит выбирать в качестве пин-кода пластиковой карты свою дату рождения. Кроме того, нужно проверять смс из банка или телефонный звонок от его сотрудника, перезвонив на горячую линию. А жертвам злоумышленников в полиции рекомендуют звонить на «102».

Источник: ТРКК «Сигма»

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