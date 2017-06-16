Молодежь Краматорска расчищает городской пруд (Видео). Главная

В Краматорске местная молодежь расчищает городской пруд. Ребята не стали дожидаться пока чиновники проявят инициативу и сами собрались через социальные сети.

Заросли камыша, мусор на берегу, заиленное дно и зловоние – некогда красивый пруд в центральном парке Краматорска сегодня больше похож на болото. Идеальное место отдыха только для лягушек.

Идея облагородить водоем возникала у многих. Объединить усилия предложил Виталий Джулик. Парень кинул клич по социальным сетям, собрал единомышленников и составил план работы.

«Мы думали, будет очень сложно. Потому что просить ребят, чтобы просто выйти поработать, не каждый хочет. Лучше для себя где-то там провести время свободное как кому хочется. Но, когда начали спрашивать, инициатива была, даже исходила от ребят самих», – рассказывает Виталий

Впрочем, когда дошло до дела, пришли всего несколько человек. Но это никого не остановило. Парни дружно взялись за работу.

«Лодка нам понадобится для чистки камыша прямо в озере. То есть уборка мусора, чистка камыша, все, что в наших силах, мы будем конкретно делать на лодке, своими силами. На суше», – рассказывает житель Краматорска Антон Белик.

Однако судно дало течь, и работы начали на берегу.

Местные жители приятно удивились такому трудовому порыву молодежи.

«Давно пора. Вы сами чувствуете, запах какой. И вообще, это хорошая идея. Хорошее начало, я думаю. Вон у меня правнук, хочется прийти в парк, чтобы он был красивый. Чтобы было хорошо», – говорит краматорчанин Анатолий Игнатенко.

Кое-какой инвентарь парни купили сами. Потратили несколько тысяч гривен. Руководство парка обещает помочь с уборкой камыша и выделить песок для зоны отдыха. Городские власти тоже собирались облагородить пруд. Но в следующем году.

Источник: ТК «Донбасс»