Если Украина АТО назовет «войной», то должна назвать второго участника войны, – Менендес. Главная

С изменением формата Антитеррористической операции на Донбассе изменится язык, на котором мы будем говорить о конфликте. Такое мнение относительно инициативы председателя СНБО Александра Турчинова высказал сооснователь волонтерской организации «Ответственные граждане» Энрике Менендес (на фото) в эфире «Громадського радіо».

«Если смотреть на то, что происходит вокруг конфликта на Донбассе в последние месяц-два, наверно, нужно окончательно констатировать факт, что он окончательно оформился в фазу затяжного конфликта. А это означает, скорее всего, мы очень долго будем ждать какого-то его позитивного решения. Все вовлеченные в него стороны начинают потихоньку приспосабливаться к этим новым условиям. Отсюда и разговоры о том, что на следующей неделе в ВРУ будет рассмотрен законопроект об оккупированных территориях. Об этом на днях тоже сказал Иван Винник, депутат от фракции БПП, один из участников парламентского комитета по национальной безопасности и обороне. Он даже упомянул, что будет вводиться термин "оборонительная война против РФ". По этому поводу уже есть комментарий министра внутренних дел Арсена Авакова, который тоже сказал, что термин "АТО" себя изжил и нужно искать другую формулировку, как мы будем это называть. А это изменение — большой сдвиг и в голове общества. Потому что мы, наверно, с изменением этой терминологии должны будем перейти к совершенно другому языку, на котором разговариваем о конфликте», – считает Менендес.

Хотя, по его мнению, сейчас очень трудно понять, как все это будет выглядеть. «Ведь уже есть реакция международного и гуманитарного сообщества, различных международных организаций, например, ОБСЕ, которые категорически против принятия закона об оккупированных территориях и категорически против того, чтобы называть оккупированные территории оккупированными, поскольку это несет за собой целый пласт последующих за этим решений», – сказал общественник.

«У нас три года идет война. Любой житель Украины и тем более Донбасса понимает, что никакой антитеррористической операции там нет буквально с самого начала. Если и можно было называть это "АТО", то, наверно, только первые два месяца с апреля по май 2014. Дальше это превратилось фактически в полноценную войну с линией фронта, где участвуют танковые подразделения. Единственное, чего там нет, – массированного применения авиации. Все остальное присутствует», – констатировал Менендес.

Он подчеркнул, что если мы переходим от терминов «АТО» и «война против террористов» к термину «война», мы должны будем называть второго участника войны. «Если мы называем второго участника войны и оккупанта, это тоже несет за собой очень большое количество юридических последствий. Ведь мы все прекрасно понимаем, что последние три года обществу говорили, что войну войной называть нельзя, потому что МВФ не даст нам очередной транш. А что изменилось сейчас?», – продолжил общественник.

Он пояснил свою мысль по поводу МВФ тем, что «ведь война за собой несет введение военного положения». «И есть большое количество правил, которые существуют в международном законодательстве о том, как относятся к стране, которая вовлечена в конфликт. Об этом неоднократно говорили спикеры и действующие политики, что введение военного положения в Украине неминуемо приведет к тому, что это отразится на всех сферах жизни», – отметил Менендес.

При этом добавил, что в Украине бывают такие юридические казусы, что названия будут употреблять, а военное положение вводить не будут.

Читайте также: