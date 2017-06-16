Кабмин рассмотрит перенос сроков увеличения минимального страхового стажа до 25 лет на 2020 год. Главная

Кабинет министров Украины рассмотрит возможность переноса сроков увеличения минимального страхового стажа с 15 до 25 лет с 1 января 2018 года на 1 января 2020 года. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева журналистам после заседания Национального совета реформ в пятницу в Киеве, которое транслировал «112 Украина».

«Это предложение будет внесено на Кабинет министров, и оно будет рассмотрено», – сказал Рева.

После этого секретарь Нацсовета реформ Дмитрий Шимкив сообщил, что на заседании совета было внесено предложение от министра соцполитики о том, чтобы перенести повышение минимального страхового стажа с 15 до 25 лет с 1 января 2018 года на 1 января 2020 года.

«Это было предложение министерства соцполитики, – отработать вопрос смещения реформ с начала производства с 2018, чтобы дать людям возможность адаптироваться», – заявил Шимкив.