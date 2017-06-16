Кабмин рассмотрит перенос сроков увеличения минимального страхового стажа до 25 лет на 2020 год. Главная

Кабмин рассмотрит перенос сроков увеличения минимального страхового стажа до 25 лет на 2020 год

16.06.17 20:59 112.ua Новости 25

Кабмин рассмотрит перенос сроков увеличения минимального страхового стажа до 25 лет на 2020 год

Кабинет министров Украины рассмотрит возможность переноса сроков увеличения минимального страхового стажа с 15 до 25 лет с 1 января 2018 года на 1 января 2020 года. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева журналистам после заседания Национального совета реформ в пятницу в Киеве, которое транслировал «112 Украина».

«Это предложение будет внесено на Кабинет министров, и оно будет рассмотрено», – сказал Рева.

После этого секретарь Нацсовета реформ Дмитрий Шимкив сообщил, что на заседании совета было внесено предложение от министра соцполитики о том, чтобы перенести повышение минимального страхового стажа с 15 до 25 лет с 1 января 2018 года на 1 января 2020 года.

«Это было предложение министерства соцполитики, – отработать вопрос смещения реформ с начала производства с 2018, чтобы дать людям возможность адаптироваться», – заявил Шимкив.

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