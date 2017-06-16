Автобус из Донецка попал в ДТП в Ростовской области (Фото). Главная

Пассажирский автобус, который следовал из Донецка в Ростов-на-Дону, попал в крупное ДТП в Ростовской области. Об этом сегодня, 16 июня, сообщают интернет-ресурсы НКТ*.

Авария произошла на трассе Самбек-Успенская в Матвеево-Курганском районе Ростовской области. В числе пассажиров автобуса маршрута «Донецк – Ростов-на-Дону» были двое жителей неподконтрольных украинским властям территорий Донецкой области, они не пострадали.

«...были пересажены на другое транспортное средство для дальнейшего следования по их маршруту», — сообщили в «МЧС ДНР».

Сообщается также, что в этой аварии два человека погибли, 17 – пострадали. Пострадавшие отправлены в районную больницу.

*Сокращения: НКТ – неподконтрольная украинским властям территория