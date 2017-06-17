Служебные собаки Мариуполя получили автомобиль (Фото, Видео). Главная

Кинологическому центру Главного управления Национальной полиции в Донецкой области подарили автомобиль. Об этом 16 июня сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

«Сегодня передал нашему кинологическому центру специально оборудованный автомобиль для перевозки кинологов и служебных собак. Наша "новая" "Газель"– это машина, которая получила вторую жизнь после капитального ремонта на нашей СТО. Автомобиль крайне необходим для транспортировки собак по необходимости в разные части области», – сообщил Аброськин.

Он также вспоминает, что кинологический центр начинался с немецкой овчарки Тумана, которую в сентябре 2015 года подарил секретарь Мариупольского горсовета Степан Махсма.

«А сегодня наш Туман уже стал отцом восьми щенков. В нашем центре количество служебных собак увеличивается, поэтому мы решили продолжить ремонтные работы. На очереди вторая очередь строительства / реконструкции – обустройство пищеблока в кинологическом центре и площадок для тренировок. Помощь в этом деле нам вновь предоставляет генеральный директор ММК имени Ильича Юрий Зинченко, который вместе с нами душой болеет за кинологов и их помощников. Спасибо, Юрий Анатольевич, за поддержку и помощь», – пишет Аброськин.

Он также сообщает, что в настоящее время подготовлены вольеры для собак и основные служебные помещения, площадка для тренировочных процессов.

«И теперь работаем над идеей проведения в июле этого года соревнования среди служебных собак под эгидой полиции Донбасса. Планируем привлечь к их проведению людей, которые с душой относятся к служебному собаководству и подготовке животных», – добавляет главный милиционер области.

Фото: Facebook / Вячеслав Аброськин