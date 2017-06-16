Комитет защиты журналистов в США призывает освободить журналиста из Донецка Стаса Васина. Главная

Комитет защиты журналистов, который базируется в Нью-Йорке, призывает освободить донецкого журналиста Станислава Асеева, известного под псевдонимом Станислав Васин. Об этом пишет сайт «Радио Свобода».
В заявлении, распространенном 16 июня, комитет призывает украинскую власть использовать все возможности для поиска и обеспечения безопасности Васина, связь с которым исчезла в начале июня.
«Все стороны конфликта на востоке Украины должны уважать важную роль, которую журналисты играют в донесении новостей до общественности», – заявила представительница организации Нина Огнянова.
Как сообщалось, Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» обеспокоена исчезновением более 10 дней назад донецкого журналиста Станислава Асеева.
Напомним, об исчезновении в Донецке Станислава Васина стало известно 6 июня. При этом блогер исчез 2 июня, что подтвердила его мать. Позднее стало известно, что мать Станислава Васина также перестала выходить на связь.
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