Комитет защиты журналистов в США призывает освободить журналиста из Донецка Стаса Васина. Главная

Комитет защиты журналистов, который базируется в Нью-Йорке, призывает освободить донецкого журналиста Станислава Асеева, известного под псевдонимом Станислав Васин. Об этом пишет сайт « Радио Свобода ».

В заявлении, распространенном 16 июня, комитет призывает украинскую власть использовать все возможности для поиска и обеспечения безопасности Васина, связь с которым исчезла в начале июня.

«Все стороны конфликта на востоке Украины должны уважать важную роль, которую журналисты играют в донесении новостей до общественности», – заявила представительница организации Нина Огнянова.

Как сообщалось, Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» обеспокоена исчезновением более 10 дней назад донецкого журналиста Станислава Асеева.

Напомним, об исчезновении в Донецке Станислава Васина стало известно 6 июня. При этом блогер исчез 2 июня, что подтвердила его мать. Позднее стало известно, что мать Станислава Васина также перестала выходить на связь.

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