Маленькому Борису Штаб Ахметова помог побороть серьезный недуг (Видео). Главная

Борис веселый и подвижный мальчик. Он не любит сидеть на месте. Но физические нагрузки ему противопоказаны. Все дело в серьезном недуге. У мальчика порок сердца. После рождения отверстие в межпредсердной перегородке не закрылось.

«О болезни мы узнали чисто случайно, когда попали в инфекционную больницу с диагнозом ангина, во время того, когда мы лежали врач выслушала шумы и отправила нас на узи», – рассказывает Елена Постол, мама мальчика.

Ребенок нуждался в безотлагательном вмешательстве кардиохирургов. Промедление могло стоить жизни. Но собрать десятки тысяч гривен на операцию семье Постол оказалось не по силам.

«Зарплаты у нас минимальные плюс к тому же постоянно болеет ребенок много денег уходит на лекарства. Поэтому я в социальных сетях нашла Фонд Рината Ахметова туда и обратилась. И буквально на следующий день мне дали уже положительный ответ», – вспоминает Елена.

Предстоящей операции маленький мальчик не боится.

«Пока он свыкся с мыслью, что поедем туда, и он заснет проснется и все будет хорошо», – рассказывает Роман, брат мальчика.

Когда собирались ехать в Киев Борис заболел. Долгожданную операцию пришлось отложить. Спустя месяц мальчик приехал в киевский центр кардиохирургии. Там в его сердечко врачи вживили оклюдер.

«В отличии от хирургии с разрезом эта операция занимает меньше времени она у Бориса прошла меньше, чем за 15 минут. И она не требует длительной реабилитации, глубокого наркоза. Ребенок имеет возможность жить полноценно ни в чем себе не отказывая после такой операции», – рассказывает заведующий отделением эндоваскулярной хирургии Научно-практического медцентра детской кардиологии и кардиохирургии Андрей Максименко.

Специальную программу «Здоровое сердце» гуманитарный штаб Рината Ахметова запустил в этом году. В ее рамках десятки детей из Донецкой, Луганской, Харьковской и Запорожской областей обеспечат жизненно важным имплантом.

С начала года 13 детей получили помощь Штаба Ахметова в установке окклюдеров.

Источник: ТК «Донбасс»