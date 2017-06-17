Пенсионер из Волновахи передавал в «ДНР» информацию о ВСУ (Фото). Главная

Один из жителей села Владимировки (Волновахский район, Донецкая обл.) изобрел достаточно неординарный способ передавать информацию в неподконтрольный Донецк. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

«65-летний мужчина много лет увлекается разнообразной радиоаппаратурой и имеет довольно неплохие знания в указанной сфере. Пенсионер собирал данные о местах дислокации техники украинских военных и направлении их передвижения и используя одинаковую частоту радиоэфира с боевиками, передавал им всю информацию», – говорится в сообщении

Сотрудники Волновахского отдела полиции получили оперативную информацию об этом, провели большой объем работы и с помощью специальной аппаратуры получили подтверждение незаконной деятельности человека.

В доме правонарушителя проведен обыск и изъяты вещественные доказательства. Он признался полицейским в содеянном и своей вины не скрывает.

Фото: пресс-служба ГУ Национальной полиции в Донецкой области