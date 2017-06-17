Житель Житомирщины приехал на Донбасс шпионить за ВСУ из-за долгов. Главная

В Новотроицком (Донецкая обл.) задержали жителя Житомирской области, который приехал следить за позициями ВСУ из-за долгов перед участником НВФ*. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

«Правоохранители задержали 18-летнего жителя Житомирской области, который приехал в прифронтовой населенный пункт с целью сбора информации о местонахождении позиций ВСУ», – говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что парень был замечен во время того, как он находился на терриконе и следил за обстановкой.

«Установлено, что он занялся шпионажем из-за денег, которые задолжал своему товарищу – боевику из Макеевки», – уточнили в полиции.

*НВФ – незаконные вооруженные формирования