Пенсионные взносы в Польше платят 230 тыс. украинских заробитчан. Главная

На заработки в Польшу приехали 1,2 млн украинцев. Примерно 230 тыс. из них платят взносы на пенсионное страхование в Управление социального страхования (ZUS) в Польше, передает «Польское радио».

«Это на 90% больше чем в прошлом году, но еще слишком мало, сравнивая с числом соседей из-за восточной границы, которые работают у нас», – говорит Веслава Тарановская с Наблюдательного совета ZUS.

Также отмечается, что многие украинцы работают нелегально. В связи с отсутствием страховых взносов теряет не только польский Фонд социального страхования, из которого выплачиваются сейчас пенсии, но и сами украинцы.

Веслава Тарановская напоминает, что с 2014 года действует соглашение, согласно которому отчисления, которые украинцы платят в Польше, после достижения ими пенсионного возраста будут переданы украинской системе страхования, повышая украинские пенсии.