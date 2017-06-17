Конфликт на Донбассе с помощью оружия решить нельзя, – Путин. Главная

Конфликт на Донбассе нельзя решить с помощью оружия, необходимы прямые переговоры. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну, сообщают « РИА Новости ».

Книга-транскрипт интервью Путина Стоуну вышла в США 16 июня. Слова Путина даются в обратном переводе с английского.

«Конфликты такого рода, как в Донбассе не могут быть решены посредством оружия. Прямые переговоры необходимы. И чем раньше наши друзья в Киеве это поймут – тем лучше. Но западные страны, Европа и США, должны помочь киевским властям понять эту реальность», — сказал Путин.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко заявил о продолжающемся обострении ситуации на Донбассе из-за провокационных действий России и контролируемых ею участников незаконных военных формирований (НВФ).