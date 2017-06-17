В прифронтовой Красногоровке митинговали из-за больницы. Главная

После очередного обстрела власти заговорили о переносе больницы и поликлиники из Красногоровки в Курахово, подальше от линии разграничения. Жители возмущены. Они говорят, что это далеко, добираться за 30 километров будет дорого, а условий для приема такого количества людей на новом месте не будет, передают «Новости Донбасса» со ссылкой на «5 канал».

В 2015 году в Курахово перевели четыре отделения больницы. В Красногоровке осталась работать поликлиника, скорая помощь, отделение терапии и неврологии.

Врачи и пациенты уверяют – готовы быть в этом помещении.

«Мы люди военнообязанные. Нам где скажут работать – там и будем. Здесь наша помощь нужна. Это же наши люди», – говорит врач Людмила Щитько.

Местные уверяют, что во время обстрелов возить больных в Курахово будет сложно. Да и стоимость проезда, говорят, ударит по карману. Ведь работы в Красногоровке кроме госучреждений и магазинов нет.

В областной администрации уверяют – их неправильно поняли. Переезд в Курахово для медработников будет добровольным. А в одном из детских садов Красногоровки обустроят амбулаторию семейной медицины.

«Есть договоренность, что неврология и терапия будут функционировать в режиме дневного стационара, если человек "привязан" к кровати, не дай Бог, какой обстрел», – объясняет директор департамента здравоохранения Донецкой областной ВГА Юрий Узун.

Областные власти также обещают решить вопрос о дальнейшей работе поликлиники после того, как выяснят – пригодно здание больницы после обстрела к приему пациентов.