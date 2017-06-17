Пенсионный возраст в Украине меняться не будет. Главная

Проект пенсионной реформы, разработанный правительством, который предусматривает ряд важных решений, одобрил Национальный совет по реформам при президенте Украины на своем заседании 16 июня. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, пишет Правительственный портал.

В частности, решения включают проведение осовременивания пенсий уже с 1 октября, сохранение пенсионного возраста и установление справедливых выплат в зависимости от трудового стажа, отмену налогообложения пенсий и постепенную ликвидацию дефицита бюджета Пенсионного фонда в среднесрочной перспективе.

По решению Нацсовета проект реформы будет доработан и передан в парламент на дальнейшее обсуждение и принятие.

«У нас был обстоятельный разговор, мы получили дельные предложения, пенсионная реформа Национальным советом реформ поддержана. Сейчас нужно пройти все необходимые процедуры. Ключевая позиция: мы оставляем пенсионный возраст, осовременивание пенсий с 1 октября – это базовая позиция, отмена налогообложения – это базовая позиция», – сказал Владимир Гройсман.

Глава правительства подчеркнул, что проект реформы будет передан в Раду на следующей неделе.

«В понедельник-вторник внесем в парламент реформу», – пообещал Гройсман.