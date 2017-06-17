Ситуация в пунктах пропуска утром 17 июня. Главная

Сегодня утром, 17 июня, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, вчера, 16 июня, через КПВВ последовало почти 43,5 тысячи человек и 6300 транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 9040 человек и 1110 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 10740 человек и 2000 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 9675 человек и 2000 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 5105 человек и 1170 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» (пеший) – 9005 человек.

Сегодня утром на въезд и выезд на КПВВ находилась такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 80/170;

КПВВ «Марьинка» – 110/120;

КПВВ «Новотроицкое» – 30/50;

КПВВ «Гнутово» – 10/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

«Администратор»: «8:30. На Марьинке: на Донецк –до 2-й посадки машин 100-120, очередь на Курахово тоже не большая – машин 100»:

Марина: «9:00. В сторону Донецка – около 60-70 машин, между военными и посадкой. В сторону Донецка движение хорошее».

КПВВ «Майорск»:

Марина: «6:42. На Артемовск (Бахмут) как всегда беспридел, вчера остались ночевать машин 20, пускают льготу хорошо, а обычная стоит, можно проехать за 700 грн. без очереди. Понаставили еще постов а толку 0, на сейчас очередь большая за поворотом не видно льготы машин 60-70».

КПВВ «Новотроицкое»:

Нестор: «8:30. В сторону Мариуполя хвост где то в районе поворота. В сторону Донецка – где то машин 30, точно не скажу».

КПВВ «Гнутово»:

Елена: «8:30. В сторону неоккупированной территории на Октябре (пост "ДНР") – до камышей. Потихоньку двигаемся»;

Наталья: «На 9.00 Пищевик на Донецк 3 машины, на Мариуполь 12 машин. Пропускают хорошо».

Обсуждение проблем пересечения линии разграничения:

Роман Владимирович интересуется: «Нужно ли переселенцам-пенсионерам после пересечения границы через 59 дней находиться на территории Украины 48 или 72 часа? Или это сплетни, и можно вернуться обратно в тот же или следующий день?». Артур поддерживает: «Многих этот вопрос волнует. А то на Станице как югах, квартиры и сараи сдаются».

Наталья в ответ цитирует ОО «Донбасс SOS»: «Законодательно подобное не предусмотрено! Ни один нормативный акт не говорит о сроках нахождения на подконтрольной территории Украины. Основанием для прекращения выплат и отмены справки переселенца может быть нахождение на неподконтрольный территории единоразово более 60 дней (ст. 12 ЗУ "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц" от 20.10.2014 № 1706-VII предусматривает отмену срока действия справки в связи с возвращением на постоянное место жительство) или не подтверждения фактического места проживания в порядке Постановления Кабмина № 365 "Некоторые вопросы осуществления социальных выплат внутренне перемещенным лицам", то есть, к вам пришли с проверкой, а вас не оказалось по месту проживания».

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