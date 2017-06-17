Сводка из зоны АТО за 16 июня: версии сторон конфликта. Новости

За прошедшие сутки, 16 июня, противник 67 раз нарушал условия прекращения огня. Особенно активизировался с наступлением сумерек. В результате боевых действий один украинский боец погиб, трое получили ранения. Об этом сегодня, 17 июня, сообщил представитель пресс-центра штаба Антитеррористической операции подполковник Антон Миронович.

Приморское (мариупольское) направление. Здесь противник вчера из минометов калибра 120 мм обстреливал оборонительные укрепления ВС Украины вблизи Богдановки. Из 82-мм минометов – бил неподалеку Красногоровки. «Кроме того, в течение дня захватчики неоднократно вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия различных калибров по опорным пунктам ВС Украины, которые расположены в районе Широкино, Водяного, Павлополя, Чермалыка, Талаковки и Новотроицкого. Всего на этой части фронта было насчитана 21 вражеская вооруженная провокация», – сказал Миронович.

Донецкое направление. На этой части фронта было 17 обстрелов со стороны пророссийских незаконных вооруженных формирований (НВФ). Не прекращается мощный огонь по позициям сил АТО в пригороде Авдеевки. Там вчера, днем и ночью, противник вел плотный огонь по украинским прзициям из танков, минометов различных калибров и менее мощных огневых средств. «Также с наступлением сумерек оккупанты интенсивно обстреливали из минометов, в том числе и запрещенных, наши оборонительные укрепления в районе Верхнеторецкого, Новгородского, Луганского и к западу от Троицкого. Кроме того, бандиты еще днем из гранатометов различных модификаций вели огонь в районе Песков. А неподалеку Опытного вечером "работал" вражеский снайпер», – продолжил Миронович.

Луганское направление. На этом участке линии соприкосновения зафиксированы 29 обстрелов сил АТО. Особенно этот показатель вырос ночью. «В частности, ситуация несколько обострилась вновь в районе Бахмутской трассы, где захватчики активно обстреливали из минометов, вооружения танков, гранатометов и стрелкового оружия наши опорные пункты вблизи Новотошковского и Крымского», – уточнил Миронович.

Несколько раз из минометов, БМП и пехотного вооружения противник также открывал огонь по бойцам сил АТО, которые держат оборону возле Новоалександровки. Кроме того, НВФ активно применяли оружие, в основном стрелковое и гранатометы, неподалеку Станицы Луганской, Донца, Троицкого, Новозвановка и Желтого.

В «ЛНР» заверяют, что «киевские силовики за минувшие сутки 13 раз обстреляли позиции народной милиции ЛНР». Отмечается, что обстрелам подверглись районы Славяносербска, поселков городского типа Фрунзе и Калиново, сел Калиновка, Желобок, Логвиново, Желтое, Сокольники, Голубовское. «Огонь велся из 122-мм артустановок, 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, зенитных установок ЗУ-23-2, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, стрелкового оружия», – утверждают в «народной милиции»..

На момент публикации информации версия «ДНР» о ситуации на линии фронта обнародована не была.