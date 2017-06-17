Сколько времени переселенец должен быть на подконтрольной территории после проверки. Новости

Среди пенсионеров «ЛНР» и «ДНР», которые зарегистрировались как переселенцы и получают украинскую пенсию, распространяются слухи, что после прохождения идентификации в Ощадбанке они должны находиться на подконтрольной территории не менее 72 часов. Об этом сообщает общественная организация «Донбасс SOS».

Юристы организации подчеркивают, что законодательно остановка выплат при нахождении на подконтрольной территории менее 72 часов не предусмотрена. «Ни один нормативный акт не говорит о сроках нахождения на подконтрольной территории Украины», – констатируют в организации.

Они подчеркивают, что основанием для прекращения выплат и отмены справки переселенца может быть:

нахождение на неподконтрольный территории единоразово более 60 дней (ст. 12 ЗУ «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» от 20.10.2014 № 1706-VII предусматривает отмену срока действия справки в связи с возвращением на постоянное место жительство);

или не подтверждение фактического места проживания в порядке Постановления Кабинета министров №365 «Некоторые вопросы осуществления социальных выплат внутренне перемещенным лицам», то есть, к вам пришли с проверкой, а вас не оказалось по месту проживания.

«В случае прекращения выплат – в обязательном порядке необходимо получить решение о прекращении выплат в письменном виде – запросите его в Управлении труда и социальной защиты населения (УТСЗН, собесе). В решении должна быть указана причина отмены выплат. Именно такое решение является основанием для обжалования, и, соответственно, для возобновления выплат», – резюмировали в «Донбасс SOS».

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