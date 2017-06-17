Утром обстреляли Ясиноватую, – «ДНР». Главная

Сегодня, 17 июня, ранним утром обстрелам подверглись город Ясиноватая, а также прилегающие к нему поселки Каштановое и Красный Партизан. Об этом сообщают интернет-ресурсы НКТ* со ссылкой на представителя городской «администрации» Ясиноватой.

«В 3:30 утра в Ясиноватой зафиксировано попадание в дом по улице Маяковского, 23, там повреждена кровля, остекление, по Маяковского, 21 – остекление, кровля, стена дома», – сказала представитель «администрации».

Он добавила, что также зафиксированы попадания в здание предприятия «Автодор» по улице Орджоникидзе, 215. Кроме того, в результате обстрелов полностью обесточен поселок Каштановое, частично – Красный Партизан.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория