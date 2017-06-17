В Доброполье не довольны пенсиями и зарплатами. Новости

В Доброполье (Донецкая обл.) размером пенсии или заработной платы не довольны почти 80% опрошенных. Как сообщила начальник Добропольского объединенного управления Пенсионного фонда Украины Донецкой области Неонила Питык, таковы результаты анонимного анкетирования граждан.

По ее словам, в последнем анкетировании приняли участие 57 человек.

Она отметила, что примерно 80% опрошенных знают, что такое договор добровольного страхования и о его необходимости. Почти 90% негативно относятся к заработной плате в конверте.

Более 80% респондентов довольны организацией приема граждан работниками управления, претензии и жалобы на действия должностных лиц управления отсутствуют. Лишь 35% граждан посещают официальный сайт ПФУ, пользуются веб-порталом и знакомятся со статьями по вопросам деятельности управления ПФУ в местных СМИ.

Источник: ДДК