За неделю в «ДНР» погибли 3 мирных жителей. Новости

За прошедшую неделю в «ДНР» в результате обстрелов 4 человека погибли, еще 5 были ранены. Как передают интернет-ресурсы НКТ*, об этом заявил представитель «оперативного командования ДНР» Эдуард Басурин.

Он уточнил, что в результате обстрелов в поселке Трудовские Петровского района Донецка погибли два мирных жителя. В Саханке в результате снайперского огня погибла женщина. «В вооруженных силах республики погиб один военнослужащий», – сказал он.

Ранения различной степени тяжести за неделю, по словам Басурина, получили 5 мирных жителей в Петровском и Киевском районе Донецка, а также в Горловке.