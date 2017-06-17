Ситуация в пунктах пропуска днем 17 июня. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 17 июня, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

Марина: «13:00. Авто на Бахмут из "ДНР" много, очень движение плохое. Муж стоит с 2 часов вчерашнего дня еще на паспортный днр не заехал»;

Ольга: «13:20. Пеших в сторону Бахмута очень много. Авто – до частного сектора. Льготников – машин 60 на 10-00»;

КПВВ «Марьинка»:

Константин: «13:00. В сторону Донецка перед нулевым машин 100, движение слабое, пеших очень много! В сторону Украины перед нулевым машин 100, движение слабое, пеших очень много!»;

Алена: «На Донецк, в 13:30, очередь была от второй посадки».

КПВВ «Новотроицкое»:

Наталья: «Проезд Октября занял 1,5 часа, хотя машин было не более 10 штук. На 11:00 на Мариуполь – до мостика (Октябрь)».

Антон: «11:10. В сторону Донецка свободно, а обратно очередь до поворота на Еленовке»;

«Администратор»: «13:10. Еленовка: на Донецк 60-70 авто. На Мариуполь – до остановки»;

Обсуждение проблем пересечения линии разграничения:

Вывоз сигарет из «ДНР». Дмитрий Янковский интересуется: «Хочу вывезти из "ДНР", блок сигарет. Но на них акциз "ДНР". Пропустят или нет, кто в курсе?». В большинстве своем пользователи соцсетей отвечают, что провести такие сигареты через украинский КПВВ будет невозможно. Но некоторым удавалось:

Сергей Шестаков: «Попытаться можешь, но если найдут в сумках хоть одну пачку, вытрусят все, дадут нож и заставят разрезать и выкинуть. Проходили уже»;

Дмитрий Янковский: «Я тоже видел как парня не пропустили, но он даже блоки не распечатывал, вез так. У него было 2 блока»;

Аленка Петрова: «Я как-то ехала надолго, везла с собой для себя же три блока (ну, знаете, привыкла же к одним и тем же). Сто раз провозила, а последний раз практически уже нашел, мол, покажите, что это (я их сложила в пакет), но тут его отвлекли. Видимо, он и подзабыл, короче, проскочила. Растасовывайте как можно дальше друг от друга пачки»;

Евгений Радченко: «Вообще сигареты – не более 10 пачек на человека».

Провоз компьютерной техники. Анастасия Дежина интересуется: «Возможно ли провезти новый ноутбук из Украины в Донецк?». Дмитрий Гоготов отвечает: «Да, конечно, чек только сохраняйте».

Провоз колес. Ангелина Κузнецова интересуется: «Можно ли перевозить свои 4 зимние колеса?». Борис Борисов отвечает: «Можно».

Пропуск находится в обработке. Наталья Новикова интересуется: «Может, кто сталкивался: если пропуск в обработке пропустят или нет?». Аналогичная ситуация и у Александра Погореленко: «Мой пропуск действует до 15.07.17, но на сайте уже нажал кнопку "переподати" и заявление еще в обработке. А ехать нужно уже завтра. Возникнут ли проблемы с пересечением или мой старый пропуск еще действует параллельно так сказать?». Столкнувшиеся с такой ситуацией отвечают следующее:

Раиса Линник: «У меня была точно такая же ситуация. Вернее я сама за месяц до окончания срока пропуска переподала на его продление .И у меня не было никаких проблем, хотя я ездила каждую неделю в Украину. Старый пропуск еще действовал, а новый был в обработке»;

Борис Борисов: «Если переоформление пропуска то пропустят через вагончик СБУ»;

Ангелина: «Нас не пропустили, продление было в обработке, даже через вагончик СБУ »;

Время работы постов. Наталия Долиненко интересуется: «До скольки работает пост на Гнутово?». Наталья Козырь ей отвечает: «Октябрь (ДНР) на выезд – до 18:30. Пищевик (Украина) – до 20:00».

Льготный проезд. Анна Акимченко интересуется: «На Еленовке (ДНР), если ребенку 2,4 года, в льготную пустят?». Алена отвечает: «Нет, льгота для детей до 2-х лет».

Фото: УНИАН

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