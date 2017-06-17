В «ЛНР» наблюдателей ОБСЕ не подпустили к «гумконвою» из России. Главная

В «ЛНР» наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ не позволили осмотреть грузовики «гуманитарного конвоя», прибывшего из России 15 июня. Об этом говорится в отчете СММ) ОБСЕ, обнародованном 16 июня.

Миссия отмечает, что их патруль в Луганске видел автоколонну, состоящую из 17 крытых грузовиков белого цвета с надписями «Гуманитарная помощь от Российской Федерации» на бортах.

«Колонну сопровождали 6 транспортных средств, из которых 2 были с российскими номерными знаками. Пока автоколонна стояла возле складского комплекса на ул. Лутугинской в Луганске, члены патруля СММ разговаривали с человеком в форме Министерства Российской Федерации по чрезвычайным ситуациям, который находился в одном из транспортных средств. По его словам, грузовики перевозили медикаменты и продукты питания для детей. Наблюдатели видели, как грузовики въезжали на территорию 2 складских комплексов на ул. Лутугинской. Наблюдателям отказали в доступе на территорию этих двух комплексов», – говорится в отчете.

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