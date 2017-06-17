Мустафа Найем: О законе про смену формата АТО. Новости

Прошло три дня как глава СНБО анонсировал законопроект «О восстановлении государственного суверенитета над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей».

Это, возможно, один из самых важных законов, который будет рассматривать парламент в этом году. Он коснется жизни и безопасности шести миллионов граждан, в том числе, живущих на оккупированной территории. Он должен поставить точку в АТО, ввести отдельные нормы военного положения, расширить возможности использования ВСУ, обусловить создание некоего оперативного штаба и изменить модель административного управления на подконтрольных территориях.

Предполагается, что президент внесет законопроект как неотложный уже на следующей неделе. Абсурд в том, что на вечер пятницы, 16 июня, нет никакой официальной информации о параметрах этого документа. Неизвестно ни кто его разрабатывает, ни как это коснется жизни рядовых людей. СНБО принимает какие-то тексты на закрытых круглых столах с неизвестными участниками, детали которого в виде слухов выносятся спикерами с сомнительной репутацией. Речь идет о законопроекте, который Верховная Рада будет принимать открытым голосованием, и он априори не может быть секретным или тайным.

Напомню, согласно повестке дня Верховной Рады, до конца сессии остались две пленарные недели. Из которых всего четыре дня, в течение которых могут быть приняты законы. Проектов постановления о продлении работы сессии или изменений календарного плана нет.

Значит, важнейший закон будут проталкивать через колено – за две недели его должны успеть рассмотреть в комитете, пройти первое чтение, внести правки, принять во втором чтении и в целом. Стесняюсь спросить, а почему так рано? С таким подходом вполне можно было все провести в последний день. А лучше вообще принять декретом.

А если серьезно, при всем уважении к Александру Турчинову, отсутствие внятной коммуникации, недосказанности и слухи – это не самый мудрый шаг на пути к реинтеграции. Это не способствует ни доверию, ни консолидации.

Так можно разводить котят, но не сшивать страну.

Народный депутат Украины Мустафа Найем, Facebook

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