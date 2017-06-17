Переселенец в Днепре предлагает необычную реабилитацию людям с ранениями. Новости

В Днепре переселенец из Донецка, паралимпиец Алексей Харламов вместе со своим коллегой, спортсменом-паралимпийцем Дмитрием Мельником создали «сидячую» волейбольную команду – в ней раненные бойцы АТО, переселенцы, люди с особенными потребностями проходят реабилитацию спортом, передает «Радио Свобода».

Алексей Харламов – член паралимпийской сборной Украины по волейболу сидя, в прошлом году представлял Украину на Паралимпиаде в бразильском Рио. На своей новой родине, в Днепре, тренирует эту необычную волейбольную команду. Молодой мужчина имеет двойную ампутацию ног, передвигается на протезах. Несмотря на все, он пытается вести полноценную жизнь, у него есть семья и ребенок, он вдохновляет своим примером других.

Небольшая площадка, сетка почти над самым полом, играют сидя, вставать запрещается – таковы правила этого вида спорта. Волейбол сидя предназначен для людей, которые по разным причинам не могут играть в полный рост.

Сейчас в команде – около полутора десятка игроков, часть из которых – участники АТО с травмами и ранениями. Главная миссия, говорит Алексей Харламов, – показать людям с особыми потребностями, что они могут и должны полноценно жить, не замыкаясь в себе.

«В тренировочном и соревновательном процессе могут принимать участие и здоровые люди, потому что в этом виде спорта у них нет преимущества перед нами, получившими травмы, – мы все играем сидя. Мы считаем, что это очень хорошая социальная реабилитация, потому что человек находится в коллективе. Люди приходят на тренировку, видят, что они могут чего-то достичь, мы как руководство ставим цели – поехать на соревнования, провести турнир по пляжному волейболу – и людям это нравится, у них появляется цель, они видят, что они такие же люди», – говорит Харламов.

Тренировки необычной команды проходят два раза в неделю: по средам волейболисты занимаются на тренажерах, по субботам – играют. Кроме того, встречаются в «нетренировочные» дни – поиграть в бильярд, настольный теннис, пообщаться.

Профессиональный психолог Наталья Злыгостева, которая курирует команду, помогая ей сплотиться, отмечает: движение и общение – лучшее лекарство от уныния и депрессий. Психолог мечтает о дополнительной тренировочной базе для своих подопечных – на улице.

«Я вижу перед собой задачу – в перспективе работать с ними на сплочение, на эффективность. Я смотрю за динамикой игры, даю рекомендации тренерам: вот этому, может быть, больше нагрузок, этого можно привлечь к какой-то еще деятельности…. У команды уже есть костяк и есть люди приходящие-уходящие, но не потому, что они не заинтересованы, а потому что кто-то живет далеко, аж под Кривым Рогом, кто-то работает… Я также помогаю привлекать в команду новых игроков», – сказала психолог.