В День независимости Украины украинское вещание накроет «ЛНР». Главная

В Луганской области в День Независимости Украины должны запустить телебашню. В Новоайдарском районе началось строительство телебашни высотой 134 м, на которой будут установлены аналоговые и цифровые передатчики телеканала «ЛОТ», радио «Пульс», возможно, «UA: Первого» и других. Об этом сообщал директор Луганского областного телевидения (ЛОТ) Андрей Шаповалов (на фото).

Сейчас телеканал «ЛОТ» и радио «Пульс» можно услышать и увидеть в неподконтрольных Луганске, Алчевске и Стаханове (после переименования Кадиевка). На строительство башни и передатчики предусмотрено почти 19 млн грн.

«Уже установлена первая секция. Все идет по плану, даже с опережением. После установки передатчиков телеканала "ЛОТ" и радио "Пульс" – украинское вещание покроит всю неподконтрольную территорию до Краснодона и до Красного Луча», – сказал Шаповалов.

По материалам: ТК «ЛОТ»

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