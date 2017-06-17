Жители «ДНР» оформляют «зеленые карты» для въезда в Россию. Новости

Жителям «ДНР» при поездке на автомобиле в Россию необходимо иметь «зеленую карту». Как сообщают очевидцы в соцсетях, проблем с оформлением нет – карту можно оформить как в фирмах «ДНР», так и на «границе», но на подконтрольной Украине территории стоимость дешевле.

Ольга из Донецка интересуется: «Хотим в августе поехать в Россию на своей машине. Одной украинской страховки хватит или обязательна "зеленая карта"? И не будет проблем, если покупать "зеленую карту" в Донецке или в Украине. В Интернете по этому поводу противоречивая информация».

Очевидцы, которые сталкивались с данной ситуацией, отвечают:

Ольа Прокопенко: «"Зеленая карта" обязательно. Проблемы не возникнут, мы делали в Донецке»;

Олег Юрьевич: «"Зеленая карта" обязательно. Сделать можно в Донецке или на границе, проблем никаких! Стоимость – смотря на какой срок. На месяц – 1,5 тыс. руб., по-моему. Мы делали на полгода – 3500 руб.»;

Евгений Рягузов: «"Грин карта" обязательна, на месяц делают за 1300 руб., только вчера сделал».

Рена Амирасланова: «"Зеленая карта" обязательна! Лучше делать на Украине дешевле! На 2 недели – 460 грн, а на месяц – 720 грн».

Также приводится стоимость оформления «зеленой карты» в одной из фирм Донецка:

Ко-во дней действия карты Цена стандарт Цена со скидкой 15 дней 1168 руб. (541 грн*) 1100 руб. (509 грн) 1 месяц 1719 руб. (796 грн) 1600 руб. (741 грн) 2 месяц 2339 руб. (1083 грн) 2100 руб. (972 грн) 3 месяц 2890 руб. (1338 грн) 2500 руб. (1157 грн) 6 месяцев 3890 руб. (1801 грн) 3500 руб. (1620 грн) 1 год 5615 руб. (2600 грн) 5000 руб. (2315 грн)

*по курсу «центрального республиканского банка ДНР»

Напомним, с 1 мая все действующие украинские страховые сертификаты «Зеленая карта», выданные по отношению к транспортным средствам, зарегистрированным в Украине, являются обязательными для признания российскими пограничными службами на всех без исключения пунктах пересечения российско-украинской границы. В том числе, при пересечении неподконтрольных Украине пунктов пропуска на Донбассе.

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