Размеры помощи переселенцам по состоянию на июнь. Главная

Повышение прожиточного минимума в Украине частично отразилось на размерах помощи внутреннее перемещенным лицам (ВПЛ). Об этом сообщает общественная организация «Донбасс SOS».

Согласно положений Постановления Кабинета министров Украины № 505 (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/505-2014-%D0%BF), адресная помощь назначается в следующем размере:

для нетрудоспособных лиц (пенсионеры, дети) – 884 грн;

для лиц с инвалидностью – в размере прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность: с 1 мая 2017 года это составляет 1312 грн;

для трудоспособных лиц – 442 грн.

Общая сумма помощи на семью рассчитывается как сумма размеров помощи на каждого члена семьи и не может в целом превышать 2400 грн.

«Обращаем ваше внимание, что согласно положений Семейного Кодекса Украины семью составляют лица, которые совместно проживают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности. При любых обстоятельствах, семьей являются жена и муж, пребывающие в законном браке, их несовершеннолетние дети, а также лица, которые пребывают под их опекой и/или попечительством. Во всех других случаях – вы сами определяете, кто является членами вашей семьи», – отметили юристы «Донбасс SOS».

При этом проживание в одном жилье кровных родственников (бабушка, дядя) автоматически не считается проживанием одной семьей.

«В случае, если у ваших кровных родственников есть жилье на подконтрольной правительству территории, либо вы проживаете совместно с родственниками в жилье, которое принадлежит им по праву собственности – рекомендуем при подаче заявления на получение адресной помощи дополнительно подать заявление о том, что "мои кровные родственники (ФИО), которые являются владельцами жилья / части жилого помещения, расположенного в других регионах, чем временно оккупированная территория Украины, населенные пункты, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, и населенные пункты, расположенные на линии соприкосновения, не являются членами моей семьи согласно положений Семейного Кодекса Украины, соответственно отсутствует основание для отказа в назначении ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг"», – подчеркнули юристы.

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