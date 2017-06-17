Итоги борьбы Украины с пенсионерами-переселенцами. Новости

Украинские власти нарушают права переселенцев на социальные выплаты. Об этом заявляют представители управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Правительство остановило выплату пенсий и других пособий для более полумиллиона переселенцев из неподконтрольных Киеву территорий. Однако не все так просто сдаются. Некоторые через суд отстаивают свои права, пишет «Радио Свобода».

Более полумиллиона человек в прошлом году и 200 тысяч в этом лишились положенных им пенсий и других социальных выплат. Таков результат борьбы правительства Украины с «пенсионным туризмом». Поводов отказать у чиновников много, говорят эксперты. А если обнаружится, что где-то на подконтрольной территории есть хоть какое-то недвижимое имущество, то не только прекратят выплаты. Переселенка из Авдеевки Анастасия Дудченко рассказывает, что из-за этого обстоятельства государство хочет отобрать у нее все, что выплатило за два года.

«В 2016 году оказалось, что у моего мужа есть часть жилья на территории Константиновки (Донецкая обл.). И управление труда и социальной защиты населения (УТСЗН) предложило в добровольной форме мне вернуть все выплаченные мне за 2,5 года суммы. Это ни много, ни мало – около 50 тыс. грн. Предложили вернуть. Но, естественно, так как моя семья еще является малообеспеченной, мы на съемном жилье, двое детей несовершеннолетних, то такой суммы у меня не было. И пришлось стучаться во все двери», – говорит женщина.

Еще в 2014 году правительство разработало порядок начисления социальных выплат для переселенцев. Правда, он был настолько дискриминационным, что под давлением общественности, чиновники изменили его летом прошлого года. Вместо того чтобы упростить жизнь внутренних переселенцев, говорят они, новое постановление лишь усложнило ее. Добавилось еще больше обязательных процедур. Начиная от обязательных проверок в органах социальной защиты, заканчивая идентификацией в «Ощадбанке». Если выплаты остановили незаконно, юристы советуют не бояться и обращаться в суд.

«У нас система судебная устроена так, что человек имеет право обратиться в апелляционном порядке, обжаловать решение первой инстанции, обраться в кассационном порядке, если его что-то не устраивает в решении первых двух инстанций. Но также надо не забывать еще и третий момент. Наше государство Украина подписало ряд международных договоров, и мы входим в систему европейского права, и всегда можно, если человек не получил положительного результата, если он считает, что у него нарушены какие-то права, обратиться в Европейский суд по правам человека», – говорит адвокат Герман Петров.

В этом году более 60 исков от граждан Украины против постановлений Кабмина были выиграны переселенцами, однако количество жалующихся юристам перевалило за 10 тысяч.

«За 5 месяцев к нам более 11 тысяч человек обратилось. И, соответственно, более чем по 16 тысячам вопросам. Более половины – это социальные вопросы, также людей волнует проблема с регистрацией в качестве переселенца, волнуют вопросы с документами», – говорит координатор благотворительного фонда «Право на защиту» по правовой помощи Юлия Трало.

В Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев говорят, что неоднократно обращались к украинским властям с требованием пересмотреть отношение к внутренне перемещенным лицам. По мнению представителей этой организации, постановления Кабмина, регулирующие социальные выплаты для переселенцев, являются дискриминационными.

«С позиции Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине, постановление Кабинета министров Украины №365 является дискриминационным и ставит переселенцев в неравное положение по отношению с другими гражданами Украины. Мы считаем, что такое состояние недопустимо, и мы неоднократно обращались уже к органам государственной власти Украины с просьбой, с призывом поменять ситуацию и изменить ее в лучшую сторону», – рассказывает специалист по правовым вопросам харьковского офиса Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Вартан Мурадян.

Тем не менее, чтобы получить положенную пенсию или другие социальные выплаты, жителям неподконтрольных территорий приходится едва ли не постоянно отчитываться о своем передвижении по стране и месте проживания. Кроме того, пенсионеры-переселенцы должны получать удостоверения отдельного образца и проходить постоянную идентификацию. Жителям других регионов Украины такие процедуры не нужны.

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