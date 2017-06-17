У Фирташа пообещали запустить «Азот» в Северодонецке. С условием. Новости

ЧАО «Северодонецкое объединение "Азот"» (Северодонецк, Луганская обл.) готово выплатить сотрудникам задолженность по зарплате (которая скопилась примерно за 5 последних месяцев простоя предприятия). Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от Луганской области Сергей Шахов (на фото).

Он отметил, что 16 июня вылетел в Вегу для экстренных переговоров с акционерами «Северодонецкого объединения "Азот"», представителями компании Ostchem (которой владеет Дмитрий Фирташ)

«Пришли к следующему соглашению: я на государственном уровне ставлю вопрос поставок энергоресурсов для "Азота" в целях обеспечения бесперебойной работы предприятия и возможности выполнять заказы. В свою очередь, акционеры погашают долги по заработной плате перед работниками и начинают процесс запуска завода», – написал Шахов.

Как сообщалось ранее, управляющая компания «Ostchem» была вынуждена начать массовые сокращения персонала на «Северодонецком объединении "Азот"» из-за сворачивания производства в связи с неспособностью Украины предпринять меры по защите отечественного рынка азотных удобрений от демпингового российского импорта. Сокращение вызвало протесты, работники начали выходить на митинги с требованием погасить задолженность по зарплате. Крайняя акция прошла 15 июня в Северодонецке, на которой призвали инициировать процесс национализации предприятия.

Ранее стало известно, что на ЧАО «Северодонецкое объединение "Азот"» обещают выплатить часть задолженности.

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