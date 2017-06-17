Как вывезти в Украину сигареты с акцизом «ДНР». Опыт бывалых. Главная

Официально сигареты, производящиеся в «ДНР» и имеющие «республиканский» акциз, при пересечении линии разграничения на подконтрольную Украине территорию не пропустят. Но граждане находят способ провоза данного товара. Своим опытом они обмениваются в соцсетях.

Так, в одной из групп социальной сети Дмитрий Янковский интересуется: «Хочу вывезти из "ДНР", блок сигарет. Но на них акциз "ДНР". Пропустят или нет, кто в курсе?».

В большинстве своем пользователи соцсетей отвечают, что провести такие сигареты через украинский контрольно-пропускной пункты въезда-выезда (КПВВ) будет невозможно. Но некоторым удавалось:

Сергей Шестаков: «Попытаться можешь, но если найдут в сумках хоть одну пачку, вытрусят все, дадут нож и заставят разрезать и выкинуть. Проходили уже»;

Дмитрий Янковский: «Я тоже видел как парня не пропустили, но он даже блоки не распечатывал, вез так. У него было 2 блока»;

Аленка Петрова: «Я как-то ехала надолго, везла с собой для себя же три блока (ну, знаете, привыкла же к одним и тем же). Сто раз провозила, а последний раз практически уже нашел, мол, покажите, что это (я их сложила в пакет), но тут его отвлекли. Видимо, он и подзабыл, короче, проскочила. Растасовывайте как можно дальше друг от друга пачки»;

Евгений Радченко: «Вообще сигареты – не более 10 пачек на человека».

Напомним, что согласно правилам провоза грузов через украинские КПВВ, можно провозить в обе стороны линии разграничения «200 сигарет, или 250 г табака, либо эти изделия в наборе общим весом, не превышающим 250 г». Но это касается табачных изделий с акцизом Украины.

Аналогичные правила и в «ДНР»: 200 сигарет (или 200 грамм этих изделий). Здесь можно вывозить и с акцизом «ДНР», например, в Россию, но на украинских КПВВ такой груз не пропустят.

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