В Волновахе в детском саду отравились 9 детей. Главная

В Волновахе (Донецкая область) девять детей поступили в больницу с признаками пищевого отравления. Об этом сообщает Волновахский отдел полиции Донецкой области.

«Правоохранители получили информацию о том, что в течение двух дней в Волновахскую больницу поступило девять детей в возрасте от 2 до 4 лет с симптомами похожими на сальмонеллез. Сейчас состояние детей не тяжелое», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что по предварительным данным, дети живут в Равнополье Волновахского района и посещают один детский сад, младшую группу.

«Два дня спустя родители первых двух больных детей обратились в больницу Волновахи с симптомами похожими на сальмонеллез. В течение двух дней с таким же диагнозом поступило еще семь детей», – проинформировали в полиции.

Сейчас местный детсад, где воспитывалась дети, временно закрыто.

По данному факту полиция проводит проверку и открыла уголовное производство по ст. 137 «Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей» Уголовного кодекса Украины.