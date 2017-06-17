Власти Луганщины отчитались о ситуации с ботулизмом. Новости

Случаев заболевания ботулизмом на Луганщине не выявлено. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

В городах и районах созданы рабочие группы местных органов исполнительной власти для противодействия возникновения и распространения заболеваемости ботулизмом.

Совместно с сотрудниками Национальной полиции, членами рабочих групп, территориальными подразделениями Госпродпотребслужбы в Луганской области осуществлены комплексные проверки заведений общественного питания, субъектов предпринимательской деятельности и мест стихийной торговли.

По заключению анализа Госпродпотребслужбы, на Луганщине не зарегистрировано реализаторов, которые изготавливают рыбную продукцию, и не обнаружено случаев заболевания ботулизмом.

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