На политическом уровне никто не защищает интересы жителей Донбасса, – Менендес. Новости

Жители Донбасса по обе стороны соприкосновения не представлены в Украине своей политической силой, за 3 года ни на Донбассе, ни в Украине в целом не появилось сильной альтернативы радикальным точкам зрения. Такое мнение высказал сооснователь волонтерской организации «Ответственные граждане» Энрике Менендес (на фото) в эфире «Громадського радіо».

«Люди говорят "АТО", потому что это стало каким-то именем нарицательным. Говорят, скорее, с саркастической ухмылкой. Люди, живущие в зоне конфликта, прекрасно понимают, что как не называй войну, война от этого не перестает быть войной. На самом деле, люди, которые живут в зоне конфликта, как никто понимают цену, которую общество платит за недостаточные политические усилия, которые ведут к окончанию конфликта. В зоне конфликта как нигде велик запрос на мир», – констатировал Менендес.

По его мнению, к сожалению, можно констатировать, что за 3 года ни на Донбассе, ни в Украине в целом не появилось сильной альтернативы радикальным точкам зрения. «При этом, когда я говорю о Донбассе, имею ввиду обе части линии соприкосновения. На неподконтрольных территориях Донбасса власть захватили представители самопровозглашенных "республик" и навязали остальному населению свою точку зрения, которая совершенно не отражает точку зрения всех людей, которые там живут. То же самое произошло и по другую сторону линии соприкосновения, где мирные жители Донецкой и Луганской областей не имеют возможности заявить о какой-то альтернативе», – считает он.

«Недавно было интересное исследование, которое провел немецкий исследовательский фонд изучения вопросов восточной Европы. Исследователи опросили 1200 респондентов по обе стороны линии соприкосновения и оказалось, что пропасть в восприятии ситуации между этими людьми не так велика, как ее пытаются нарисовать. Люди на неподконтрольных и на подконтрольных территориях Донбасса мыслят примерно одинаково, увеличилось количество людей, которые идентифицируют себя, в первую очередь, как жители Донбасса. Люди на неподконтрольных территориях не стали менее украинскими и более русскими. А способ разрешения конфликта по обе стороны линии соприкосновения люди видят приблизительно одинаково. Они говорят о том, что Донбасс должен оставаться в составе Украины (очень мало людей говорят о независимости, о присоединении к России), но при этом должен получить какие-то расширенные полномочия, возможно, в рамках того, что в Украине все регионы получат расширенные полномочия», – отметил Менендес.

Возвращаясь к вопросу о том, есть ли шанс у жителей Донбасса на то, чтобы конфликт был окончен и о том, как они могут защитить свои интересы, общественник констатировал: «К сожалению, у них сейчас нет политического представительства. И этого политического представительства нет, на самом деле, не только у них».

«Месяц назад я проехал практически по всей линии фронта, много разговаривал с жителями: с обычными людьми, с военными. Большинство мирных людей очень четко понимают, что сейчас никто на политическом уровне не защищает их интересы. Люди не говорят такими умными словами, но все сводится к тому, что нет силы, которая бы взяла на себя роль двигателя мирного процесса. Эта сила должна, во-первых, придумать план, как это сделать, во-вторых, постоянно лоббировать его выполнение. Грубо говоря, жители Донбасса сейчас несубъектны, и несубъектны как по одну сторону линии соприкосновения, так и по другую. Люди, которые в "ДНР/ЛНР" хотят воссоединения с Украиной, мира, они тоже лишены там права голоса», – резюмировал Менендес.

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