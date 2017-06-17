Вниманию бабулечек: В Северодонецке у каждого дома поставят лавочку. Новости

Новую лавочку возле каждого дома попросили жители Северодонецка (Луганская обл.) у депутатов городского совета. Их услышали, и за 57 тыс. грн из местного бюджета купили 20 новых лавочек. Об этом сообщал первый заместитель Северодонецкого городского головы Алексей Ярош.

«В старой части города у нас живут, в основном, пожилые люди. Все заявки, с которыми к нам обращались, мы поставим по всем ним лавочки. Думаю, во втором полугодии, если также будут поступать заявки, наши депутаты откликнутся», – сказал Ярош.

Он почеркнул, что скамеек может стать больше, если от северодончан поступят предложения с конкретными адресами домов.

«Нам очень нравится. Хочется, чтобы лавочки были у каждого подъезда, чтобы мы могли выйти и посидеть на свежем воздухе. Вот нашему дому 46 лет, и, конечно, давочки были плохие», – говорит пенсионерка Раиса.

«А я из первого подъезда, и мы тоже хотим, чтобы у нас была новая лавочка. Потому что люди у нас живут пожилые – за 80 лет, одинокие. А лавочка – это место для общения, отдыха», – отмечает пенсионерка Екатерина.

По материалам: ТК «ЛОТ» Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»