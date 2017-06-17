Украина скатывается к тирании, и это вызывает страх, – Менендес. Новости

Все законы и нормативные документы, касательно реинтеграции неподконтрольной украинской власти части Донбасса, должны обсуждаться открыто. Такое мнение высказал сооснователь волонтерской организации «Ответственные граждане» Энрике Менендес (на фото) в эфире «Громадського радіо».

«В словах Турчинова меня больше всего зацепила одна фраза. Он сказал о замене органов местного самоуправления на военно-гражданские администрации (ВГА). Для тех, кто не особо внимательно следит за ситуацией в зоне конфликта, в Донецкой и Луганской областях действует не гражданская, а военно-гражданская администрация. Кроме того, военно-гражданские администрации действуют в некоторых прифронтовых населенных пунктах: Красногоровка, Марьинка. И возглавляют их главы городских военно-гражданских администраций. И у меня сразу возникает вопрос. Говорит ли заявление Александра Турчинова о том, что готовится такая же процедура замены гражданских мэров и в других городах Донецкой и Луганской области? Потому что это несет за собой целый пласт последствий», – сказал Менендес.

Он пояснил, что в первую очередь, там в населенных пунктах с ВГА прекращаются гражданские процессы. «Это гражданские процессы управления территорией, ее восстановления и выборов. Наверно, все заметили, что во внутриукраинском политическом процессе сейчас говорится о следующих выборах: о втором термине Порошенко, о грядущих парламентских выборах. А Донецкая область даже без учета неподконтрольных территорий – это полтора миллиона избирателей. И эти полтора миллиона отнюдь не стремятся голосовать за представителей действующей власти. Поэтому логично было б предположить, что в их интересах является отрезать этих избирателей», – считает общественник.

«А никто сейчас не говорит о том, что вообще понимается под "зоной АТО". Ведь зона АТО включает в себя не только территорию Донецкой и Луганской области, но и смежные территории Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей. Говорит ли это о том, что рассматриваются или отрабатываются сценарии введения какого-то ограниченного военного положения и отрезания от выборов? Это пока никому неизвестно, потому что этот процесс, к сожалению, закрытый», – продолжил Менендес.

По его мнению, такие документы, как закон о реинтеграции (который огласил президент Украины Петр Порошенко в ходе последнего визита на Донбасс), должны очень публично обсуждаться. «По крайней мере, общество и эксперты должны понимать, о чем речь, и должны быть вовлечены в эту дискуссию. Но на данный момент о том, что будет включать в себя закон о реинтеграции, совершено никому не понятно и неизвестно», – констатировал он.

«В этом контексте меня очень заинтересовало заявление главы СБУ Грицака и его призыв к журналистам не сотрудничать с представителями "пятой колонны". Я сейчас читаю интересную книгу "О тирании". И в этой книге собрано 20 уроков из ХХ века о том, как государства, которые были европейскими демократиями, вдруг скатывались в автократические режимы и тирании. С огромным сожалением для себя нахожу там довольно много совпадений с нашими современными реалиями. И это вызывает некоторый страх», – резюмировал Менендес.

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