Благодаря Гуманитарному штабу проводится много дорогостоящих операции для детей, – хирург . Новости

Гуманитарный штаб Рината Ахметова не один год сотрудничает с лучшими клиниками и специалистами высшей категории, которые спасают людей с тяжелейшими заболеваниями. Особое внимание уделяется здоровью детей. В рамках проектов «Реабилитация раненых детей», «Здоровое сердце» и «Лекарства детям» Штаб помог не одной тысячи людей. Об этом сообщает пресс-служба Штаба.

Маленький Арсений из Донецкой области с рождения жил с пороком сердца. Денег на дорогостоящую операцию у родителей не было. Гуманитарный штаб помог мальчику преодолеть недуг.

«Мы стали перед выбором: то ли полостную операцию делать открытого типа, то ли собирать деньги на окклюдер. Полостную операцию делать не рекомендовано, так как ему уже 6,5 лет, – рассказывает Анастасия, мама Арсения – Заботу о людях от Рината Леонидовича я знаю давно. Спасибо ему большое и низкий поклон за то, что все-таки есть, к кому обратиться, когда человек стоит перед такой ситуацией, что кричать охота, а кричать некому, а вы взяли и услышали».

В канун Дня медицинского работника сотрудники Гуманитарного штаба пришли поздравить докторов, которые в сотрудничестве со Штабом ежедневно спасают жизни людей.

«Гуманитарный штаб Рината Ахметова старается помочь в лечении самых уязвимых категорий мирного населения Донбасса. Особое внимание уделяется помощи детям. Штаб оказывает помощь в реабилитации и лечении детей Донбасса, выдачей тест-полосок, противосудорожных и противоастматических препаратов. Осуществлять помощь людям нам помогают высококлассные специалисты, у которых профессиональный праздник. Сейчас – это визит вежливости, но мы уверены, что при необходимости будем вместе спасать жизни людей», – рассказал Игорь Хаджинов, руководитель направления «Адресная помощь» Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

Эндоваскулярный хирург Института сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова Игорь Дитковский отметил, что при поддержке Штаба проводятся дорогостоящие операции для детей.

«Благодаря Штабу мы уже прооперировали более десяти деток. Это те детки, которые нуждались в дорогостоящем оборудовании, которые нуждались в операции на сердце. К счастью, сейчас они все абсолютно здоровы», – отметил Дитковский.

За время работы Гуманитарного штаба помощь получило более 3,5 тысяч детей. «Штаб Рината Ахметова сотрудничает с ведущими врачами Украины, которые помогают спасать жизни раненых и тяжелобольных детей Донбасса. Все они настоящие профессионалы своего дела и также, как и мы в Штабе, вкладывают душу в спасение каждого ребенка. За все время работы Штаба помощь на лечение и реабилитацию получили более 3,5 тысяч детей», – говорит Римма Филь, координатор Гуманитарного штаба Рината Ахметова.