Пешком по бездорожью: Ремонтники отрезали 8 тыс. жителей от Краматорска (Видео). Новости

В пригороде Краматорска (Донецкая обл.) коммунальщики затеяли ремонт дороги. Из-за строительных работ ее перекрыли и фактически отрезали поселок Ясногорка от города. До ближайшей автобусной остановки теперь 3 км. Жители жалуются, что ремонт продвигается крайне медленно.

Эта дорога соединяет старую часть Краматорска с поселком Ясногорка. Ее перекрыли и вторую неделю ведут ремонт. Но общественный транспорт в объезд не пустили. Теперь людям приходится ездить с пересадкой, преодолевая пешком 3-километровую полосу препятствий. Студентка Саша сетует: в обуви на каблуках по такой дороге не пройдешь.

«Добираться вообще неудобно. Перекрыли дорогу – вообще ужас. Утром надо подниматься в 6 часов, чтобы добраться до 8 сюда»,– говорит Саша.

Горожане жалуются – дорога тяжелая. Везти коляску невозможно. Детей приходится нести на руках. Лилия преодолевает этот путь ежедневно.

«Целый день наработаешься, настоишься на ногах, еще и пешком сколько телепать», – возмущается жительница Ясногорки Лилия Никитина.

Ясногорка – поселок городского типа. Здесь живут 8 тысяч человек. Люди возмущены, что городские власти и перевозчики не занимаются решением проблемы.

«Существует транспорт по маршруту № 5а. Он едет на Веселый, вот могли бы со старого города точно так же пустить на мост. Ну, хотя бы 2 автобуса, чтобы со старого города можно было доехать до Ясногорки», – считает жительница Краматорска Юлия.

Работать на половине маршрута оставили всего один автобус. Ждать его приходится по 40 минут. Водитель маршрута № 4 Анатолий не знает, сколько еще будет работать в таком режиме.

«Никто ничего не говорит, сколько не спрашивал. Никто ничего не знает. Да с такими темпами как они делают, я думаю, точно до сентября строить будут. Это уже вторая неделя заканчивается. 3 машины привезли, на второй день привезли – грейдер разровнял. На третий день пересыпали тремя кучами и вот это стоит», – отмечает водитель маршрутного такси Анатолий.

Дорожные работы выполняет городское коммунальное предприятие. Сколько еще продлится ремонт, и могут ли на это время пустить транспорт в объезд, в отделе транспорта и энергетики Краматорском горсовете так и не пояснили.

Источник: ТК «Донбасс»