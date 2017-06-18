Военные показали руины Широкино на Азовье (Фото, Видео). Новости

Некогда курортный поселок Широкино (Донецкая обл.), расположенный на побережье Азовского моря, практически полностью разрушен в результате боевых действий. Об этом идет речь в сюжете «Военного телевидения Украины».

«Ситуация стабильно напряженная. Противник осуществляет обстрелы населенных пунктов и военных частей, использует запрещенное Минскими соглашениями оружие – то есть гаубицы калибра 122 миллиметра и 152 миллиметра, а также крупнокалиберные минометы. Обстреливает даже те населенные пункты, в которых до этих пор проживают местные жители», – рассказал военнослужащий ВСУ Николай.

Он отметил, что военные помогают местным жителям избежать гибели, помогают с эвакуацией.

«Однако когда противник, скажем так, борзо себя ведет, мы дает отпор. Но только в ответ, чтобы не потерять позиции», – сказал Николай.

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