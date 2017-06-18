Без бальных платьев: Школьники фронтовой Красногоровки отметили выпускной в Мариуполе (Фото). Новости

В Мариуполь на три дня приехали выпускники 9 класса из прифронтового города Красногоровки (Донецкая обл.).

16 июня они отметили выпускной вечер, а 17 июня – посетили праздничный концерт.

Выпускников всего 9 человек – 7 девочек и 2 мальчика, и с ними двое взрослых.

Их выпускной не похож на все остальные – нет бальных платьев и салонных причесок. Ежедневно Красногоровку обстреливают, дети живут под свист снарядов. Их мечта – читать книги и жить в мирной стране. Но библиотеку в Красногоровке закрыли, а дети не могут даже нормально окончить школу.

Подарок для 9-классников приготовил Национальный корпус, откликнувшись на просьбу краматорской скаутской организации. Они вместе подарили детям три дня мирной жизни. После осмотра базы «Азова», посетили праздничный банкет, во время которого им вручили книги. Это очень растрогало выпускников – на их глазах были слезы. А еще им пообещали поход в библиотеку и отдых на море.

«Им достаточно сложно, они живут вблизи от фронта. Мы решили создать условия, чтобы они максимально абстрагировались от войны», – прокомментировал глава Национального корпуса Мариуполь Антон Требухов.

Руководитель Краматорского центра скаутской организации «Пласт» Максим Потапчук рассказал, как дети встретили предложение ехать в Мариуполь: «Впечатления были яркие, но первый вопрос был: есть ли в Мариуполе книжный магазин? В порядке очередности дети выбрали – книги, море, мороженное».

После Мариуполя вчерашние выпускники отправятся в летние лагеря по всей Украине, чтобы отдохнуть от войны.

Источник: Сайт города Мариуполя