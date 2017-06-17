На Донетчине больше всего подешевела черешня (Видео). Главная

В Донецкой области с начала недели на 2-3 грн подешевели овощи и фрукты – клубника, черешня, огурцы и пр. Однако дальнейшего снижения цен продавцы не прогнозируют.

В Покровске (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) Зинаида Николаевна продает ягоды, выращенные в собственном саду. Говорит, больше всего подешевела черешня. За две недели - почти на 10 грн.

«Сезон начался, была 25 грн, сейчас – 15 грн», – констатирует Зинаида Николаевна.

Ольга Ивановна пришла на рынок именно за черешней. Отмечает, что цена стала доступнее и для пенсионеров. «По 15 грн – это очень хорошо», – говорит жительница Покровска.

Килограмм домашней клубники в Покровске можно купить за 30 грн. Ягода подешевела всего на 2 грн. Продавцы поясняют: потому что в дефиците. «Подешевела, но с сегодняшнего дня. Получается 30-33 грн цена. Падает, но вообще в этом году клубничка дороже стоит. Потому что она померзла, ее очень мало», – сказала продавец Альбина.

Однако клубнику берут не охотно. Покупателей отпугивает цена, т.к. в прошлом году ягоды стоили в два раза дешевле.

«В том году у нас клубника была бы в районе 18-20 грн. Это была приемлемая цена для всех, я так думаю. Может еще и будет дешевле», – считает жительница Покровска Татьяна.

Валентина Ивановна продает овощи нового урожая. Спрос на них всегда большой. Картофель – по 11 грн, кабачки – по 9 грн. Огурцы и вовсе за месяц подешевели вдвое.

«Недавно продавали дорого. И по 20 грн, и по 18 грн, сейчас огурцы по 9 грн. Конечно, дешевле», – сказала продавец Валентина.

Упала цена и на помидоры. «Помидоры сейчас по 22 грн, а были 37-38 грн», – продолжает Валентина.

Абрикос, яблоки и персики этим летом будут в дефиците. Садоводы прогнозируют, что и цена на них вырастет. Всему виной – холодная весна.

«Неурожай в этом году. Абрикос вообще нет и яблок тоже нет», – уточняет садовод-любитель Людмила.

У Евгения заморозки уничтожили половину посаженного картофеля.

«Картошку немного прихватило морозом. Плохая погода была. Абрикос будет мало. Вишен – тоже не очень много. Дешеветь не будет», – уверен садовод-любитель Евгений.

В ближайшее время продавцы обещают, что малина подешевеет. Ее на рынках станет больше, а значит и цена будет ниже.

Источник: ТК «Донбасс»

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