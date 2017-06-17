Помочь воплотить мечту: Как наставник помог подростку из интерната стать поваром (Видео) . Новости

16-летний Илья Рожко – воспитанник интерната. Еще недавно он не знал, кем хотел бы стать по окончании учебы. Определиться с выбором профессии ему помог наставник. Благодаря уникальному проекту такую возможность получили десятки подростков в Мариуполе и Святогорске.

Илья смущенно улыбается и не может поверить в то, что с ним происходит. Он хочет стать поваром. И специально для него в кондитерской Мариуполя проводят мастер-класс.

«Здесь я положила шоколад, молоко, масло, чтобы оно застывало. И кокос. Кокос мне дал возможность, чтобы масса как пластилин была. Смотри!», – показывает подростку процесс создания конфет Лилит Мнацаканян.

Лилит – хороший друг и наставница парня. Это она помогла определиться с выбором профессии.

«Мне очень приятно что получилось подарить радость Илье. Это один из шагов, который помог сплотиться и понимать друг друга», – рассказывает наставник.

Илья – воспитанник интерната. Лилит – банковский работник. Познакомились, когда стали участниками проекта «Наставничество» Фонда Рината Ахметова.

«Я с детства мечтала быть учителем, очень хотела, но так сложились обстоятельства, что я не могла поступить на педагогический. Предложили этот проект "Наставничество". Теперь он – исполнение моей маленькой мечты», – поясняет Лилит.

С третьего класса парень Илья учился в Марьинском интернате. Но из-за войны вместе с другими детьми был эвакуирован в Мариуполь.

«Боялись, чтобы мы не плакали, чтобы не видели, как начинают бомбить, рушатся дома. Поэтому нас первыми вывезли», – вспоминает подросток.

Лилит помогает Илье подготовиться к самостоятельной жизни. В первую очередь учит распоряжаться собственным бюджетом. В блокноте записывает основные статьи расходов.

Старших друзей благодаря «Наставничеству» обрели 43 воспитанника интернатов из Святогорска и Мариуполя. Основные направления проекта – помощь в учебе, профориентация и социализация.

«Естественно, это важно для детей. Они чувствуют свою нужность. Очень приятно смотреть, как ждет меня Илья, когда я прихожу. Я вижу общение других наставников с детьми», – говорит Лилит.

Через год после окончания 9-го класса Илья хочет переехать в Краматорск и поступить в кулинарный техникум. Но с наставницей общение не прекратит. Считает, что лучших друзей не забывают.

Источник: ТК «Донбасс»