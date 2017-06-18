У нас нет каналов коммуникации с неподконтрольным Донбассом, – советник Мининформ. Новости

За 3 года вооруженного конфликта на неподконтрольной Украиной территории Донбасса детей учат по новым разработанным программам, и в рамках программы по деоккупации этих детей нужно будет вернуть в украинское общество. Об этом заявил советник Министра информационной политики Дмитрий Ткаченко в эфире «Громадського радіо».

По словам Ткаченко, на неподконтрольном Донбассе происходит дегуманизация на уровне детского сознания, создание новых мифов. Чтобы противостоять этому, Украина должна создавать комфортные условия для поступления детей с неподконтрольных территорий в украинском вузы.

Он подчеркивает, что российская пропаганда начала работать на Донбассе даже не в 2013 году, а гораздо раньше. Например, проведение акции «Георгиевская ленточка», распространение мифа о том, что Донбасс кормит всю Украину.

«Нам предстоит, и это отчасти происходит, деконструирование этих мифов. Мы должны показать людям, что же происходит на самом деле, "достать" их из привычного образа мышления. Это те задачи, которые стоят перед стратегией реинтеграции Донбасса, которая была разработана на базе Министерства информполитики», – отмечает Ткаченко.

Но он признал, что сейчас Мининформ не может повлиять на ситуацию на неподконтрольном Донбассе.

«Противостоять этому можно, когда у нас будут каналы коммуникаций с неподконтрольными территориями. В данном случае их нет. Почему? У нас нет телевизора, а телевизор – главный конструкт реальности. Есть Интернет, но это нельзя сравнить. Нашим телевизионным сигналом в аналоге мы покрываем край Горловки, Донецка. То есть, незначительные территории. В свою очередь 360-метровая вышка по адресу улица Пехотная, 4 в Донецке вещает в режиме Т2 до восхода Запорожской и Днепропетровской областей, в аналоге – до Константиновки и Покровска. У нас здесь вообще нет паритета», – сказал Ткаченко.

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