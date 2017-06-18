Красота Донбасса без войны: подборка фото. Главная

Euromaidan Press на своей странице в Facebook обнародовала пейзажи Донецкой и Луганской области.
«Прекрасная природа Донбасса степей и гор», – говорится в аннотации к фото.
Река Северский Донецк и меловые горы, вблизи Святогорска Донецкой области
Дикие маки под Донецком
Типичный ландшафт Донецкого хребта – холмы и балки, покрытые степными и редкими лесами у рек и ручьев
Типичные пейзажи – степной луг, длинный холм, лесистое село вдоль ручья на дне балки
Славкурорт, соленые озера вблизи Славянска, Донецкая область
Сова в природном заповеднике под Славянском, Донецкая область
Луганская область
Луганская область
Королевские скалы в районе ныне неподконтрольного Довжанска (ранее Свердловска) на юге Луганской области
Степные сурки в Стрильцовском степном природном заповеднике, на севере Луганской области
Вблизи Хрустального (бывший Красный Луч), юг Луганской области
Типичная степь и лесная тропа на Донбассе
Мерхелева – место храма энеолита и погребальный комплекс, состоящий из четырех крупных каменных насыпей или курганов.
Вблизи неподконтрольного Перевальска Луганской области
Небольшой остров Тист на реке Донец в районе поселка Христове Луганской области
Ковыль в луганских степях
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