Красота Донбасса без войны: подборка фото. Главная

Euromaidan Press на своей странице в Facebook обнародовала пейзажи Донецкой и Луганской области.

«Прекрасная природа Донбасса степей и гор», – говорится в аннотации к фото.

Река Северский Донецк и меловые горы, вблизи Святогорска Донецкой области

Дикие маки под Донецком

Типичный ландшафт Донецкого хребта – холмы и балки, покрытые степными и редкими лесами у рек и ручьев

Типичные пейзажи – степной луг, длинный холм, лесистое село вдоль ручья на дне балки

Славкурорт, соленые озера вблизи Славянска, Донецкая область

Сова в природном заповеднике под Славянском, Донецкая область

Луганская область

Луганская область

Королевские скалы в районе ныне неподконтрольного Довжанска (ранее Свердловска) на юге Луганской области

Степные сурки в Стрильцовском степном природном заповеднике, на севере Луганской области

Вблизи Хрустального (бывший Красный Луч), юг Луганской области

Типичная степь и лесная тропа на Донбассе

Мерхелева – место храма энеолита и погребальный комплекс, состоящий из четырех крупных каменных насыпей или курганов.

Вблизи неподконтрольного Перевальска Луганской области

Небольшой остров Тист на реке Донец в районе поселка Христове Луганской области

Ковыль в луганских степях