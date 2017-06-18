4 типа жителей Донецкой области, – исследование. Новости

Пророссийская 20-процентная группа была всегда среди жителей Донецкой области, «они всегда хотели в СССР, хотели что-то вернуть». Об этом заявил советник Министра информационной политики Дмитрий Ткаченко в эфире «Громадського радіо».

В 2016 году Донецкое областное отделение ОО «Комитет избирателей Украины» представила социологическое исследование «Особенности сознания и идентичности жителей подконтрольной и неподконтрольной Украины территории Донетчины». На тот момент это было первое подобное исследование, его авторы опрашивали жителей неподконтрольных и подконтрольных территорий.

18% опрошенных жителей неподконтрольной части Донецкой области тогда определили себя гражданами «ДНР».

Дмитрий Ткаченко отметил, что такая идентификация была предсказуема, ведь за время боевых действий люди на неподконтрольных территориях живут в закрытом агрессивной информационном пространстве. «Но надо сказать, что эта пророссийская 20-процентная группа была всегда. То есть, всегда они хотели в СССР, хотели что-то вернуть. По сути, мы видим то, что если бы не работала эта пропагандистская машина, вот она и взяла свое. И ядовитая агрессивная российская пропаганда с постоянной антиукраинской риторикой будет проникать, и она проникает в сознание наших сограждан», – рассказал советник.

Ткаченко констатирует: идентичность – лишь верхушка айсберга. В ходе исследования было определено четыре типа граждан, проживающих в Донецкой области.

«Если мы будем рассматривать две крайние аудитории, хотя на самом деле их четыре, то одна крайняя аудитория – проукраинская, вторая – то, что называется «русский мир». Если говорить об оккупированных территориях, то мы назовем их активные пророссийские. При этом, если мы берем проукраинскую аудиторию, то это самая обеспеченная, образованная (высшее образование – около 45%). Они очень похожи на европейцев, верят во влияние общественности на власть, они понимают, что нужно воздействовать, понимают, что ты отвечаешь за собственное будущее», – объясняет советник министра.

Если же говорить о сторонниках «русского мира», по словам Ткаченко, то лишь 25% опрошенных имеют высшее образование. В основном они имеют среднее, средне-специальное. Среди них наблюдается высокий уровень патернализма.

Люди с проукраинскими взглядами поддерживают евроинтеграцию, люди с пророссийскими взглядами поддерживают ориентацию на Россию в любой сфере.

Возвращаясь к группам, на которые поделились опрошенные, Дмитрий Ткаченко называет еще две другие группы: «Мы можем назвать это "болотом" или мы можем назвать их "пассивными пророссийскими", и также есть небольшая аудитория "Советский Союз". Если "болото" – это люди-потребители, то "Советский Союз" – наименее рефлексирующая группа, они меньше других понимают, что происходит», – объясняет Ткаченко.

Результаты второго исследования, проведенного уже в Луганской области, получили недавно. Но пока эти данные недоступны для широкой общественности.

Ткаченко поясняет, что когда обнародовали данные исследования по Донецкой области, российские СМИ использовали их в своей пропаганде. В частности, с подъемом подавалась информация, что аж 18% опрошенных жителей неподконтрольных территорий Донецкой области идентифицировали себя гражданами «ДНР».

Чтобы предотвратить подобное по исследованию по Луганщине доноры приняли решение не спешить с публикацией полученных данных. Впрочем, Дмитрий Ткаченко, уверен, что часть полученной информации этого летом все-таки станет доступной широкой общественности.