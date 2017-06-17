3 года свободы Мариуполя: рыцари, признание в любви и военный парад (Фото). Главная

Сегодня, 17 июня, в Мариуполе продолжают праздновать третью годовщину освобождения города от «ДНР».

Два месяца город жил в условиях беззакония и вакханалии. 13 апреля группа вооруженных людей, прибывших из Донецка, при поддержке местных пророссийских сил, захватила здание городской администрации, потом – здание городского управления полиции 9 мая 2014 года, расстреляв нескольких сотрудников правоохранительных органов.

«Спасибо бойцам Нацгвардии, полку специального назначения "Азов", пограничникам, за то что спасали и защищали наш город от всякой нечисти», – сказал присутствовавший на торжественной части праздника начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

Традиционно было сказано много слов благодарности – праздничные поздравления, награждение лучших бойцов за отличия в службе, духовой оркестр и красавицы-барабанщицы.

Неожиданным стало признание в любви и предложение руки сердца прямо на площади одного из бойцов «Азова». Кирилл сделал предложение своей подруге Насте, которая отправилась в Мариуполь следом за любимым, когда он ушел защищать город.

После торжественной части возле драматического театра развернулась фестивальная программа с участием реконструкторов, мастерских hand made, творческих коллективов.

Напомним, 13 июня 2014 года силами полка «Азов», Нацгвардии и полиции Мариуполь был освобожден от «ДНР». 13 июня 2017 года в городе состоялась первая часть празднования, организованная Мариупольским городским советом. Полк «Азов» и поддержавшие его общественные организации города решили продолжить праздник в выходные дни. Завтра, 18 июня, азовцы проведут экскурсию для желающих по своим подразделениям, а в 19:00 состоится концерт мариупольских рок-групп.

Источник: Сайт города Мариуполя