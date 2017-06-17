Обстрелян поселок под Мариуполем. Главная

Сегодня, 17 июня, около 18:00 начался очередной обстрел жилого сектора поселка Бердянское вблизи Мариуполя. Об этом сообщает украинская сторона СЦКК*.

Отмечается, что противник применял оружие, запрещенное Минскими соглашениями.

«В результате обстрела возник пожар в жилом доме по улице Морской. К счастью, никто из местных жителей не пострадал», – говорится в сообщении.

В Бердянском работает наблюдательная группа украинской стороны СЦКК. Информация о других последствиях обстрела уточняется.

«Такими действиями НВФ ОРДО* в очередной раз демонстрируют стремление к дальнейшему обострению конфликта и откровенное пренебрежение Минскими договоренностями», – резюмировали в СЦКК.

*Сокращения: СЦКК – Совместный центр по контролю и координации прекращения огня на Донбассе, в состав которого входят офицеры Украины и России; НВФ – незаконные вооруженные формирования; ОРДО – отдельные районы Донецкой области

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