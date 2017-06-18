Медики в зоне АТО: Наша миссия – сохранить жизнь и здоровье. Главная

Ко Дню медика о работе врачей в зоне АТО в эфире «Громадського радіо» рассказали президент Первого добровольческого мобильного госпиталя имени Николая Пирогова (ПДМГ) Геннадий Друзенко (на фото) и врач анестезиолог-реаниматолог Сергей Сивак.

«Когда в марте 2015 года передовой отряд ПДМГ зашел в Попасную, там было два врача (один из которых выполнял обязанности главного), две медсестры и одна или две санитарки. Они все помещались в маленьком холле в полуподвале. Впоследствии мы присоединились к тому, что сегодня Попасная хоть иногда и попадает под обстрел, но это полноценный город, который живет, где люди на улицах, дети ходят в школу, люди женятся и рожают. И людям оказывают медицинскую помощь. Причем, к нашим врачам иногда приезжают и из Северодонецка, из Рубежного, из Лисичанска», – рассказал Геннадий Друзенко.

Он отметил, что так работает настоящая солидарность. «Лучшие врачи из разных уголков Украины приезжают и отдают свое сердце, умения, руки для того, чтобы не просто вернуть здоровье жителям Донбасса, но и для того, чтобы дать им очень мощный сигнал: Украина с ними, они нужны Украине», – подчеркнул Геннадий Друзенко.

По его словам, за два с половиной года через руки врачей ПДМГ прошло более 15 тыс. пациентов в зоне АТО и большинство – гражданские люди.

Сейчас врачи попали в совершенно другие условия и получили боевой военный опыт. Геннадий Друзенко поделился воспоминаниями о первой ротации ПДМГ, когда врачи работали с раненными из Дебальцево. Одно из самых впечатляющих воспоминаний, когда автоматически идешь к тому, кто кричит и громко стонет, но на самом деле спасать надо того, кто уже почти не может стонать. Ведь у того, кто стонет и кричит, еще есть силы потерпеть и жить.

Президент ПДМГ рассказал, как удается уговорить врачей на ​​рискованное путешествие в зону АТО. «Есть очень хорошая пословица: красен проповедник не изложением, а собственным примером. Мне очень легко смотреть нашим врачам в глаза, ведь я не медик, хотя провел там много времени. Помню, мы приехали в середине декабря 2014 года в Курахово, поздно вечером зашли к и.о. городского головы, и там обвалились плитка на стене. Все под стол попадали от страха, потому что думали, что попал снаряд. Но когда ты впереди, когда ты показываешь пример, это очень легко зажигает огонь», – рассказал Геннадий Друзенко.

Он отметил, что сейчас очень модно критиковать врачей, медиков, они взяточники или дистрибьюторы некачественных лекарственных средств, но «я бы снял шляпу и поклонился». «За нищенскую зарплату эти люди часто еще и способны совершенствоваться, овладевать самыми современными средствами и находить время, чтобы ехать и помогать на востоке. Моя жена стала медиком после Майдана, собственно, в прошлом июле она в Попасной как медсестра работала в тех же условиях, жила там. Поэтому сегодня видим, что мы не блефуем. В отличие от нашей власти, мы не обольщаем, мы живем так, как исповедуем, и живем действительно по-новому. И это зажигает», – сказал Геннадий Друзенко.

В Станице Луганской, врачей, приехавших и заступивших на вахту, поселили в больничную палату, которая была обстреляна из-за линии разграничения. Врачи, которые там живут, спокойно к этому относятся. «Думаю, процесс адаптации у людей моего рода не должен проходить долго. Собственно, у нас на адаптацию и не было времени, потому что ротация сроком только один месяц. Законы военного времени требуют, чтобы адаптация шла за несколько часов, максимум – за сутки. Разумеется, я в той палате так и проживаю. Думаю, мы еще сталкиваемся с последствиями тех событий, которые были в Станице Луганской в ​​2014 году, когда интенсивно велись бои и больница выдержала 23 прямых попадания. Как правило, заряды большого калибра (минометы или артиллерия). И кровля была полностью разрушена, и окна выбиты. Но, думаю, жизнь за три года определенным образом изменилось в лучшую сторону: и кровля полностью восстановлена, поставлены новые пластиковые окна. А другие все те последствия – напоминание о том непростом периоде, который больница пережила», – рассказал Сергей Сивак.

Он рассказал о том, как сейчас работает больница в Станице Луганской и какую помощь оказывают местным жителям. «Я по специальности анестезиолог-реаниматолог, то есть вся необходимая помощь, которая может быть предоставлена ​​специалистом моего профиля, предоставляется и жителям больницы, и жителям Станицы и не жителям Станицы. Поскольку здесь находится переходный пункт, через него ежедневно проходит 6-7 тыс. граждан, имеющих прописку "ЛНР". И им также не отказываем, поскольку это граждане Украины, которые также имеют определенные проблемы со здоровьем, и никто не запрещает оказывать им медицинскую помощь. У нас абсолютно нет разницы, кто к нам пришел и кому нужна помощь: это военнослужащие, или жители Станицы Луганской, или перемещенные лица с той стороны. Помощь предоставляется всем. Поскольку наша профессия предполагает собой такую ​​гуманитарную миссию, в первую очередь, надо сохранить жизнь и здоровье, а все остальные моменты политического толка откладываются на второй план», – отметил Сергей Сивак.

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