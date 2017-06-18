Сзади нас падали мины, – военный медик о работе на передовой (Фото). Главная

Военный медик Владимир попал на фронт сразу по окончании учебы. Хотя знает, как спасать жизни, говорит, что на передовой – это совсем другие переживания. Ведь должен преодолеть свой страх и успокоить того, кто нуждается в помощи. Об этом говорится в сюжете «Военного телевидения Украины».

«Мой первый выезд был легкий. Была контузия. Естественно, страшно, боишься. Были ситуации, когда уже уезжали, а сзади нас падали мины, 300-500 метров», – говорит Владимир.

Он показывает свое рабочее место, где лекарства, растворы для инфузий, манипуляционный столик. О свой работе рассказывает, что ему сообщают, на каких позициях раненные, и он туда приезжает. А там определяются определенные точки эвакуации – примерно в 500 метрах от позиции. «Я не еду на самую позицию, тем более, когда идет обстрел. Стараются приносить мне раненых за 500 метров от позиции. Мы машину оставляем за километр от позиций», – рассказывает Владимир.

Он говорит, что непосредственно в этой точке эвакуации он предоставляет самую первую помощь раненым. Затем их несут к машине и потом направляют в госпиталь.

«Медик хороший, понимающий. Все, что требуется – делает, что в силах его возможностей», – говорит о Владимире военнослужащий ВСУ Дмитрий.

«Страх есть у каждого, каждый по-своему это переносит. Я не могу видеть кровь, мне становится плохо, могу сознание потерять. А он приехал. Он себя адекватно вел. Понятно, что страшно и говорит, как смотреть на это. Но нормально относится. Перебарывает это в себе», – добавляет военнослужащий ВСУ Иван к характеристике Владимира.

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