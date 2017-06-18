Переселенка отсудила у соцзащиты 50 тыс. грн. Новости

Переселенка выиграла суд против Управления труда и социальной защиты (УТСЗН), которое требовало вернуть ранее выплаченную ей адресную помощь в размере 50 тыс. грн. Об этом сообщает БФ «Право на защиту».

В связи с конфликтом на Донбассе Ольга (имя изменено) была вынуждена переселиться вместе с двумя детьми из неподконтрольного Донецка в Константиновку (Донецкая обл.). Ей и ее детям как внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) с октября 2014 года до середины февраля 2017 года выплачивалась адресная помощь. Однако в феврале УТСЗН сообщило женщине об отказе в назначении адресной помощи на следующий период, ссылаясь на наличие в собственности мужа Ольги квартиры в Константиновке. Также УТСЗН требовало возврата уже выплаченной адресной помощи в размере более 50 тыс. грн.

Ольга обратилась за помощью в Славянский офис БФ «Право на защиту». Юрист объяснила, что переселенка и ее дети имели право на назначение адресной помощи, поскольку наличие жилья в зоне проведения АТО по действующему в то время законодательству Украины не могло быть основанием для отказа в назначении такой помощи и для требований вернуть уже выплаченную семьи переселенцев адресную помощь.

«После направления в УТСЗН адвокатских запросов, подготовки искового заявления в суд о неправомерности решений УТСЗН и в результате представления интересов в суде 13 июня иск Ольги был удовлетворен: было отменено решение УТСЗН об отказе в назначении адресной помощи и о расчете излишне выплаченных сумм адресной помощи. Также суд обязал УТСЗН назначить и выплатить Ольге и ее детям адресную помощь как ВПЛ с даты его обращения, то есть с февраля 2017 года», – отметили в БФ.

При рассмотрении дела адвокат Ольги от Славянского офиса БФ «Право на защиту» указал, что Константиновка входит в перечень населенных пунктов, на территории которых проводилась АТО, поэтому наличие в собственности жилья в Константиновке не могло быть основанием для отказа в назначении или прекращении выплаты, тем более для требований вернуть выплаченную адресную помощь. Ссылка УТСЗН в своих возражениях в суде на наличие письма Минсоцполитики о не назначении адресной помощи переселенцам при наличии жилья на подконтрольной власти Украины территории, было опровергнуто, поскольку данное письмо противоречит нормам законодательства Украины.

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