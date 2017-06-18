Курченко поймали на торговле углем из «ДНР» и «ЛНР». Новости

Под общим руководством скрывающегося в России украинского олигарха Сергей Курченко служебные и другие лица ряда субъектов хозяйствования в течение 2017 года на территории Луганской и Донецкой областей закупали незаконно добытый уголь, а именно антрацит, на шахтах и рудниках «ДНР» и «ЛНР». Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

Она уточнила, что в дальнейшем, при содействии предприятий, осуществляющих эксплуатацию захваченного «ДНР» и «ЛНР» подвижного состава ОАО «Укрзализныци», уголь вывозили на территорию РФ, где в дальнейшем реализовали, в том числе и за границу.

«Полученные таким образом денежные средства в особо крупных размерах предоставлялись террористам, которые в дальнейшем использовали их в своей террористической деятельности», – написала Сарган.

Таким образом, в действиях Курченко, должностных лиц и других лиц ряда субъектов хозяйствования усматриваются отдельные признаки уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258-5 УК Украины (финансирование терроризма).

По данному факту Главной военной прокуратурой ГПУ 17 июня 2017 года внесены соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований Украины и начато досудебное расследование.

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